Bitcoin Group SE Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Bitcoin Group SE

Die Aktie von Bitcoin Group SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bitcoin Group SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,0 Prozent auf 48,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bitcoin Group SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 8,0 Prozent auf 48,00 EUR. Das Tagestief markierte die Bitcoin Group SE-Aktie bei 46,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Zuletzt wechselten 131.486 Bitcoin Group SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 61,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bitcoin Group SE-Aktie 62,92 Prozent sinken.

Nachdem Bitcoin Group SE seine Aktionäre 2022 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bitcoin Group SE am 13.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.05.2025.

Laut Analysten dürfte Bitcoin Group SE im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,040 EUR einfahren.

