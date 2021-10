Salzgitter-Aktie im Minus: JPMorgan stuft Salzgitter ab - Erwartungen an Stahlkocher bereits hoch

Mittlerweile sind aber auch die Erwartungen der Investoren an den Aktienbörsen hoch. Analyst Luke Nelson von der US-Bank JPMorgan hält es für unwahrscheinlich, dass die Stahlhersteller die Markterwartungen mit Blick auf die Berichtssaison zum dritten Quartal merklich übertreffen werden.

Auch deshalb sieht der Analyst bei den Aktien von Salzgitter nicht mehr ausreichend Potenzial für eine positive Empfehlung. Bei einem von 38 auf 34 Euro gesenkten Kursziel stufte er sie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie von "Overweight" auf "Neutral" ab.

Es gibt aber positive Ausnahmen. Für aussichtsreich hält der Analyst die Edelstahl-Hersteller Acerinox und Outokumpu. Beide profitierten von der dynamischen Preisentwicklung der rostfreien Stahlsorte.

Auch voestalpine hält Nelson für interessant. Die Österreicher verfügten über einen größeren Anteil an länger laufenden Verträgen. Das bedeute bis in das kommende Jahr hinein Rückenwind für die Ergebnisse, zumal sich die Aktie von voestalpine zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt habe. Er stufte sie daher um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch und hob das Ziel von 36 auf 41 Euro an.

Für Salzgitter-Aktien geht es am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 035 Prozent nach unten auf 28,50 Euro. Papiere von voestalpine gewinnen in Wien zeitweise 1,38 Prozent auf 32,30 Euro dazu.

