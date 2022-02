Lyft-Aktie vorbörslich mit Abschlag: Lyft schreibt weiter Nettoverlust

Aktien in diesem Artikel Lyft 34,01 EUR

Lyft öffnete am Dienstagabend nach US-Börsenschluss die Bücher und gab die Kennzahlen zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2021 bekannt.

Der Nettoverlust im vierten Quartal belief sich auf 258,6 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte Lyft noch einen Verlust von 458,2 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen.

Umsatzseitig wurden für die vergangenen drei Monate 969,9 Millionen US-Dollar gemeldet. Nachdem im Vorjahresquartal von 570 Millionen US-Dollar in den Büchern standen, hatten Experten Erlöse in Höhe von 941 Millionen US-Dollar erwartet.

Für das Gesamtjahr wies der Uber-Konkurrent einen Verlust von 1,0 Milliarden US-Dollar aus. Noch im Vorjahr hatte Lyft ein Minus von 1,8 Milliarden US-Dollar in den Büchern stehen.

Der Jahresumsatz 2021 erhöhte sich dagegen von 2,36 Milliarden US-Dollar auf 3,21 Milliarden US-Dollar. Hier hatten Experten ihre Erwartungen auf 3,18 Milliarden US-Dollar beziffert.

Die an der NASDAQ notierte Lyft-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Mittwochshandel zeitweise 4,13 Prozent tiefer bei 39,50 US-Dollar.

