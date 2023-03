Block (ex Square) Aktie News: Block (ex Square) am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,1 Prozent auf 55,36 EUR. Der Kurs der Block (ex Square)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,10 EUR nach. Bei 56,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 18.012 Block (ex Square)-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 52,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,27 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.650,90 USD umgesetzt, gegenüber 4.078,53 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Block (ex Square) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 USD je Block (ex Square)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

