BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,36 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 90,36 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 90,64 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.273 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Mit einem Zuwachs von 27,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,79 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,85 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

