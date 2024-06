BMW Aktie News: BMW am Mittag im Minus

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 87,74 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 87,74 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,52 EUR nach. Mit einem Wert von 88,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.437 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,54 EUR am 17.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 1,37 Prozent sinken.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 EUR je BMW-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,68 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende