BMW Aktie News: BMW am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 74,74 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 74,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,56 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.042 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 35,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,92 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,70 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,22 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,94 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 13,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

