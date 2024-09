BMW Vz Aktie News: BMW Vz am Mittwochmittag mit Aufschlag

BMW Vz im Fokus

Die Aktie von BMW Vz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW Vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 65,70 EUR.

Die BMW Vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 65,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW Vz-Aktie sogar auf 66,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,80 EUR. Von der BMW Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.318 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,00 EUR an. 61,34 Prozent Plus fehlen der BMW Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,22 Prozent würde die BMW Vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BMW Vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,02 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,52 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW Vz am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,22 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,94 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW Vz ein EPS in Höhe von 15,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

