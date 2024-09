BMW Vz Aktie News: BMW Vz reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BMW Vz. Zuletzt konnte die Aktie von BMW Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 67,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 67,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW Vz-Aktie bis auf 67,55 EUR. Bei 65,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.601 BMW Vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (64,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW Vz-Aktie.

Für BMW Vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,02 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,52 EUR ausgeschüttet werden.

Am 01.08.2024 lud BMW Vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,10 EUR gegenüber 4,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,91 EUR je BMW Vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW Vz-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. gibt BMW-Aktie Neutral

BMW-Aktie bricht zweistellig ein: BMW senkt Jahresprognose wegen Bremsproblemen und schwacher China-Nachfrage

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück