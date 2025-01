Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kurs der Boeing

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 168,31 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 168,31 USD nach oben. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,90 USD zu. Bei 168,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.954 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 217,53 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,24 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 137,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 206,33 USD an.

Am 23.10.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,84 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.02.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -16,027 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

