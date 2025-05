Börse Frankfurt-News: Viel Zuspruch für "ex USA"-Produkte (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die lange extrem beliebten US-Aktien will jetzt kaum noch jemand haben. Stattdessen wird auf europäische Titel gesetzt. Ebenfalls sehr beliebt: Goldminen-ETFs und Gold-ETCs.

Wer­bung Wer­bung

6. Mai 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach der Verkaufswelle und dem folgenden ausgeglichenem Handel überwiegen im ETF-Geschäft wieder klar die Käufe. Besonders beliebt sind weiter europäische Aktien, während US-Aktien nicht gut ankommen. Allerdings ist das Handelsaufkommen zurückgegangen. "Wir hatte zwar fast doppelt so viele Käufe wie Verkäufe, dies jedoch bei reduzierten Umsätzen", meldet Holger Heinrich, der für die Baader Bank ETFs handelt.

US-Aktien haben sich zuletzt zwar deutlich erholt und die April-Delle wettgemacht, seit Jahresanfang liegt der S&P 500 aber immer noch 4 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 5 Prozent. Der DAX - trotz heutigem Rücksetzer infolge der gescheiterten Kanzlerwahl - kommt dagegen auf ein Plus von 15 Prozent.

Lieber Europa als USA

Heinrich sieht den Fokus weiter klar auf europäischen, aber auch auf Welt-ETFs. "In Europa sind gleichgewichtete Tracker (IE000VDI16Q5) gesucht, außerdem Varianten des MSCI Europe (IE00BKWQ0Q14, IE00BHZPJ783)", erklärt er. Auffällig sei, dass Produkte auf den französischen CAC40 eher verkauft würden (LU1681046931). Laut Ivo Orlemann von der ICF Bank sind Klassiker wie der Deka DAX (DE000ETFL011) beliebt, aber auch der Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 (DE000ETFL037) mit den 20 "reinsten" europäischen Growth-Unternehmen. Die trading-affine Kundschaft von Lang & Schwarz setzt laut Leo Puschmann auf den L&G DAX Daily 2x Long (IE00B4QNHH68), der den DAX mit Hebel 2 abbildet.

Wer­bung Wer­bung

Favoriten unter den World-ETFs sind Heinrich zufolge All Country- (IE000VXC51U5) und "ex USA"-Produkte (IE000Z0FC0G5, IE00BN4Q0370). Außerdem werde viel auf Small Caps gesetzt. Orlemann nennt den Invesco MSCI World (IE00B60SX394) und den Deka MSCI World (DE000ETFL508). "Die Käufe dominieren wieder", ergänzt er.

Was US-Aktien angeht, herrscht hingegen weiter Zurückhaltung. "Es wird nur in die großen Indizes investiert, also S&P 500 und MSCI USA", bemerkt Heinrich. Speziellere Produkte wie der iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility (IE00BYX8XD24) würden sogar verkauft. Bei Lang & Schwarz geht viel um in Nasdaq-ETNs mit dreifachem Hebel, long und short (IE00BLRPRL42, IE00BLRPRJ20).

Deutschland - Top-Favorit statt heiße Kartoffel

Der lange zu beobachtende Anlagedruck hat im April deutlich nachgelassen, wie das ETF-Handels- und Analysehaus Crossflow berichtet. "Nach den vielen Rekordmeldungen bei den monatlichen Nettomittelzuflüssen ist die Nachfrage im Vergleich zum Vormonat um fast 70 Prozent eingebrochen", heißt es. Crossflow meldet dennoch insgesamt Zuflüsse in Aktien-ETFs im April (9 Milliarden Euro), allerdings mit hohen Abflüssen aus nordamerikanischen Aktien (4,2 Milliarden Euro), ausgeglichen durch Zuflüsse in global (5,6 Milliarden Euro) und in Europa investierende ETFs (6 Milliarden Euro). Nach Ländern ist Deutschland - lange Zeit wie eine "heiße Kartoffel" gehandelt, wie Crossflow schreibt - seit Jahresanfang jetzt übrigens Favorit mit Zuflüssen von 5,5 Milliarden Euro.

Wer­bung Wer­bung

Schwerpunkt Rüstungs- und Tech-Aktien

Im Handel mit Branchen-ETFs geht es weiter viel um Rüstungs- und Tech-Werte. Nicht mehr ganz so gesucht ist Orlemann zufolge der viele Wochen beliebte WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). "Jetzt werden eher der Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) und der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) gekauft", bemerkt er. Puschmann zufolge geht das Geschäft in beide Richtungen: "Der ganz große Run auf Rüstungsaktien scheint vorbei." Eindeutig beliebt sind Puschmann zufolge hingegen Gold- und auch Uranminen-ETFs (IE00075IVKF9).

Gold-ETCs extrem beliebt

Der Goldpreis liegt aktuell mit 3.379 US-Dollar die Feinunze nicht mehr weit vom vor zwei Wochen erreichten Rekordstand von knapp 3.490 US-Dollar entfernt. Extrem viel los ist den Händlern zufolge daher auch im Handel mit Gold- und Silber-ETCs. Die Käufe überwögen klar. Besonders umsatzstark bei Lang & Schwarz: der iShares Physical Gold (IE00B4ND3602). Bei der ICF geht es viel um den Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und das Pendant auf Silber (IE00B43VDT70) sowie entsprechende Produkte von WisdomTree. Auch?-l-ETCs sind umsatzstark, wie Puschmann beobachtet, gerne auch mit Hebel, etwa der WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32).

Der Bitcoin hat sich von seinem April-Tief zwar deutlich erholt und wird wieder um 94.000 US-Dollar gehandelt, das Geschäft mit Krypto-ETNs ist Orlemann zufolge aber "komplett eingeschlafen". "Wir sehen kaum bis gar keinen Handel", bemerkt auch Puschmann. Wenn überhaupt, gehe es um ETNs auf Bitcoin, Ethereum und Solana.

Von Anna-Maria Borse, 6. Mai 2025, Deutsche Börse AG ©

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)