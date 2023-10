Börse Moskau in Rot: RTS schwächelt am Montagnachmittag

RTS-Performance im Fokus

Der RTS zeigt sich derzeit leichter.

Der RTS fällt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 0,36 Prozent auf 983,62 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 7,654 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,606 Prozent auf 993,12 Punkte an der Kurstafel, nach 987,14 Punkten am Vortag.

Bei 979,96 Einheiten erreichte der RTS sein Tagestief, während er hingegen mit 996,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

RTS seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 1.012,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, mit 976,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, notierte der RTS bei 1.005,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1.091,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

RTS-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im RTS sind derzeit Polymetal (+ 3,95 Prozent auf 521,30 RUB), Rostelecom PJSC (+ 3,14 Prozent auf 74,83 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 2,75 Prozent auf 2,32 RUB), Rosneft Oil Company (+ 2,72 Prozent auf 548,75 RUB) und Bashneft (+ 2,48 Prozent auf 2.049,50 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Phosagro (-0,87 Prozent auf 6.860,00 RUB), Novolipetsk Steel (-0,85 Prozent auf 210,48 RUB), JSFC Sistema (-0,65 Prozent auf 17,29 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (-0,62 Prozent auf 52,51 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,36 Prozent auf 181,93 RUB).

Welche Aktien im RTS das größte Handelsvolumen aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 98.937.770.000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,499 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Unter den RTS-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 55,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zu erwarten.

