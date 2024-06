Börse Wien in Rot: ATX notiert am Freitagmittag im Minus

ATX im Fokus

In Wien stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Freitag verliert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent auf 3.670,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 117,707 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 3.672,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3.671,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.680,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.660,80 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,536 Prozent nach. Der ATX wurde vor einem Monat, am 07.05.2024, mit 3.645,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wurde der ATX auf 3.386,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der ATX einen Wert von 3.138,38 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent nach oben. 3.777,78 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.305,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,16 Prozent auf 22,68 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,87 Prozent auf 115,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,56 Prozent auf 8,90 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 45,33 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-1,17 Prozent auf 33,65 EUR), Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 17,00 EUR), voestalpine (-0,68 Prozent auf 26,20 EUR), BAWAG (-0,58 Prozent auf 60,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,53 Prozent auf 37,25 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 90.915 Aktien gehandelt. Mit 26,629 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net