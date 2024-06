Asiens Börsen geben ab -- Airbus mit 53 Auslieferungen im Mai -- QIAGEN stoppt PCR-Testsystem Neumodx

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich. So eröffnete der DAX quasi unverändert und zog direkt im Anschluss deutlich an. Im weiteren Verlauf hat er die Marke 18.700 Punkten zeitweise übersprungen, fiel aber nach dem EZB-Leitzinsentscheid etwas zurück. Bei 18.652,67 Zählern (plus 0,41 Prozent) ging das deutsche Börsenbarometer in den Feierabend. Der TecDAX startete stabil und legte anschließend kräftig zu. 0,83 Prozent fester - bei einem Schlussstand von 3.444,35 Punkten - verabschiedete sich der TecDAX aus der Donnerstagssitzung. Am Freitag wird zunächst ein impulsloser Handel erwartet, da sich die Anleger vor der Veröffentlichung der aktuellen Daten vom US-Arbeitsmarkt am Nachmittag zurückhalten dürften. "Dabei gilt einmal mehr, dass schlechte Zahlen positiv für den Aktienmarkt sein können", erklärte Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX. Die EZB hatte indes am Vortag trotz ihrer Zinssenkung damit enttäuscht, dass die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine neuen Erkenntnisse oder Hinweise auf den nächsten Zinsschritt geliefert hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa legten am Donnerstag zu. So startete der EURO STOXX 50 fester und zog im weiteren Handelsverlauf noch kräftiger an. Bei 5.069,09 Punkten und damit 0,66 Prozent im Plus schloss der europäische Aktienindex. Im europäischen Handel stellens ich Marktbeobachter am Freitag zunäcsht auf ein zurückhaltendes Geschäft ein. Bremsend wirke, dass die EZB am Vortag eher falkenhafte Töne angeschlagen habe und aus den USA am Nachmittag wichtige Daten zum Arbeitsmarkt anstehen, die entscheidend für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sein könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag zeigte sich an den US-Börsen ein ruhiger Handel. Der Dow Jones Index startete am Donnerstag mit einem minimalen Plus. Er zeigte sich auch anschließend mit leichten Gewinne und ging 0,2 Prozent stärker bei 38.886,17 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil etwas höher. Auch im Anschluss entfernte er sich nicht weit von der Nulllinie und verabschiedete sich bei 17.173,12 Stellen (-0,09 Prozent). Am Vortag gab es an der US-Technologiebörse NASDAQ eine beeindruckende Rally, getrieben von der Begeisterung für Künstliche Intelligenz. Der Liebling der Anleger, die NVIDIA-Aktie, hat sich nach Microsoft und Apple als drittes Unternehmen einen Börsenwert von drei Billionen Dollar erreicht. Die Rekordrally der NVIDIA-Aktie konnte sich am Donnerstag jedoch nicht fortzusetzen. Die Entscheidung der EZB, den Zinssenkungspfad einzuschlagen und die Leitzinsen auf 4,25 Prozent zu senken, schlug in Übersee kaum Wellen. Unterdessen dürfte die Fed angesichts der sehr robusten US-Konjunktur weiter ihre Füße stillhalten, was Leitzinssenkungen anbetrifft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken