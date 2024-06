• Bitcoin-ETFs erstmals in 13F-Formularen enthalten

• Mehr als 400 Firmen investierten in Bitcoin-ETF von BlackRock

• BlackRock selbst kauft IBIT-Anteile für zwei Fonds





In den USA müssen institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, ihre Investitionen gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich durch das Einreichen des 13F-Formulars offenlegen. Sie müssen dabei nicht nur melden, welche Aktienbeteiligungen sie halten, sondern auch in welche anderen Anlageprodukte sie investiert haben. Kürzlich wurden nun die entsprechenden Formulare für das erste Quartal 2024 öffentlich zugänglich gemacht. Das Besondere daran: Es handelt sich um das erste Jahresviertel, in dem professionelle Investoren auch in Bitcoin-Spot-ETFs investieren konnten, da diese erst im Januar von der SEC zugelassen worden waren. Dabei zeigte sich, dass viele Investmentfirmen insbesondere beim iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock zugegriffen haben. Auch die US-amerikanische Investmentgesellschaft selbst fügte den Depots von zwei konventionellen Fonds Anteile ihres Bitcoin-ETFs hinzu.

Werbung

Laut "Cointelegraph" haben mehr als 600 Firmen über ihre 13F-Formulare für das erste Quartal 2024 erhebliche Investitionen in Bitcoin-Spot-ETFs offengelegt. Insgesamt hielten sie laut den Einreichungen zum Stichtag am 31. März Bitcoin-ETF-Anteile im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Unter diesen Bitcoin-Investoren befinden sich laut der Nachrichtenseite namhafte Banken wie etwa Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo und UBS, aber auch Hedgefonds wie Millennium Management.

Besonders großer Beliebtheit unter den institutionellen Investoren erfreute sich offenbar der iShares Bitcoin Trust (IBIT): Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock konnte zum Quartalsende mehr als 400 gemeldete Inhaber aufweisen. Für die erste 13F-Saison des IBIT sei das unglaublich und übertreffe jeden Rekord, schrieb Bloomberg ETF-Analyst Eric Balchunas auf der Kurznachrichtenplattform X.

$IBIT ended up with 414 reported holders in its first 13F season, which is mind boggling, blows away record. Even having 20 holders as a newborn is bfd, highly rare. Here's a look at how the btc ETFs compare to other ETFs launched in Jan (aka the Class of 2024) in this metric. pic.twitter.com/ngicEdbaTq