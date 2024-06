Geldpolitik

Die gesamte bisherige Handelswoche stand im Zeichen der europäischen Geldpolitik. Am Donnerstag veröffentlichte die Europäische Zentralbank dann ihre Leitzinsentscheidung.

• EZB senkt den Leitzins

• Reaktion auf schwache Konjunktur

• Inflation weiter über Ziel



Die Europäische Zentralbank EZB hat wie erwartet die Leitzinsen erstmals wieder gesenkt und damit die Zinswende eingeläutet.

Leitzins sinkt um 25 Basispunkte

Nachdem die Währungshüter die Leitzinsen zuvor fünf Mal in Folge unverändert gelassen hatten, passten sie den Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum Geld bei der EZB besorgen können, auf 4,25 Prozent an. Der Einlagezins liegt nun bei 3,75 Prozent nach zuvor 4,0 Prozent.

EZB-Verantwortliche hatten Leitzinssenkung angekündigt

Bereits im Vorfeld hatten sich die Hinweise darauf, dass die EZB den Leitzins senken würde, gemehrt. Zuletzt hatte EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel erklärt: "Wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, und die Projektionen nicht etwas völlig anderes sagen - wovon ich aber nicht ausgehe -, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir den ersten Zinsschritt erleben werden".

Eine weitere Zinssenkung im Folgemonat ist aber alles andere als bereits beschlossen: EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte jüngst betont, dass ein zweiter Schritt im Monat darauf verfrüht sein könnte.

"Auf der Grundlage der aktuellen Daten scheint eine Zinssenkung im Juli nicht gerechtfertigt zu sein", sagte Schnabel. "Wir sollten einen vorsichtigen Ansatz verfolgen."

Konjunkturflaute beendet?

Mit der erfolgten Leitzinssenkung werden nun Kredite billiger, was grundsätzlich die Konjunktur beleben dürfte. Die Investitionstätigkeit wird durch diese geldpolitische Maßnahme erleichtert, Sparen wird unterdessen weniger attraktiv, denn wenn die Kreditinstitute die Zinssenkung an ihre Kunden weitergeben, bekommen Kunden weniger für ihre Einlagen bei Finanzhäusern.

Insbesondere die deutsche Wirtschaft dürfte von der Leitzinssenkung profitieren. Zwar konnte die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal wieder leicht wachsen, das BIP stieg um 0,2 Prozent. Damit lag Deutschland allerdings leicht unter dem EU-Durchschnitt von 0,3 Prozent.

Inflation zuletzt stärker als erwartet

Gegenwind für die europäischen Währungshüter hatten in der vergangenen Wochen die jüngsten Inflationsdaten der Eurozone geliefert. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich in der Gesamtrate auf 2,6 (Vormonat: 2,4) Prozent und stieg damit stärker als erwartet.

Inflationsbekämpfung ist eine der Hauptaufgaben der EZB, die Zentralbank peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an.

So reagieren die Aktienmärkte

Am Markt war die Zinssenkung durch die EZB bereits auf breiter Front erwartet worden. Der deutsche Leitindex DAX, der im Vorfeld der Zinssentscheidung bereits rund 0,7 Prozent höher notiert hatte, zeigt sich nach Verkündung der Leitzinssenkung kaum verändert.

Grundsätzlich sind Leitzinsanpassungen nach unten als positives Signal für die Finanzmärkte zu werten. Sinken die Finanzierungskosten für Unternehmen, steigen die Gewinnaussichten, was sich wiederum in den Bilanzen niederschlägt und damit positiv auf die Aktienkurse durchschlagen dürfte. Zeitgleich werden Bankeinlagen oder Investitionen in festverzinsliche Anlagen weniger attraktiv, Investoren haben dann potenziell bessere Renditeaussichten am Aktienmarkt.

Gespannt warten Anleger nun auf die Erklärkommentare der EZB zu ihrer Zinsentscheidung.



