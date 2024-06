Berkshire-Depot

Die Investmenttätigkeiten von Warren Buffett werden am Markt stets genau unter die Lupe genommen. Beim Blick auf seine getätigten Aktienkäufe in den vergangenen zwölf Monaten ergeben sich interessante Erkenntnisse.

Starinvestor Warren Buffett macht sich Entscheidungen für ein Investment in der Regel nicht leicht. Als Value Investor muss er zunächst unterbewertete Titel finden, von denen er sich großes Potenzial verspricht. Beim Blick auf die Käufe, die Buffett für seine Investmentholding Berkshire Hathaway in den vergangenen zwölf Monaten getätigt hat, ergibt sich dabei ein interessantes Bild. So war das zweite Quartal 2023 geprägt von Immobilieninvestitionen, zudem scheint Buffett ein Baseball-Fan zu sein.

Im folgenden Ranking werden alle Buffett-Käufe der vergangenen an die SEC gemeldeten vier Quartale aufgeführt - sortiert nach dem Kaufzeitpunkt. Stand der Daten ist der 31. März 2024.

