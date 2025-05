Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag seitwärts

Berkshire Hathaway im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 518,25 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 518,25 USD bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 520,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 518,04 USD. Bei 520,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 142.431 Berkshire Hathaway-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,03 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,72 USD. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 29,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 03.05.2025. Das EPS wurde auf 2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89,73 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 89,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,69 USD fest.

