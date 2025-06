Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt mittags nach

Euro STOXX 50-Entwicklung

Das macht der Euro STOXX 50.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,17 Prozent auf 5.346,48 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,420 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,157 Prozent auf 5.363,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.355,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.376,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.326,22 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.285,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.540,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.003,54 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,72 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,18 Prozent auf 33,78 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 266,10 EUR), Allianz (+ 0,54 Prozent auf 352,50 EUR), Enel (+ 0,26 Prozent auf 8,08 EUR) und Eni (+ 0,20 Prozent auf 13,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1,88 Prozent auf 214,00 EUR), Bayer (-1,07 Prozent auf 24,87 EUR), Siemens (-0,82 Prozent auf 211,90 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 41,73 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 50,81 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.184.069 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,328 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

