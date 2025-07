BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag im Plus

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 43,01 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 43,01 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 43,01 EUR zu. Bei 42,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.993 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 28,02 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 13,04 Prozent wieder erreichen.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,75 EUR.

Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,53 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

