BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 43,26 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 43,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,67 EUR. Bisher wurden heute 1.499.137 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,75 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 1,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

