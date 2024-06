10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX dürfte am Freitag zunächst impulslos in den Handel starte. Vorbörslichen Indikationen prognostizieren einen um 0,17 Prozent tieferen Start bei 18.621,37 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit moderaten Verlusten

Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenausklang leichter. In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,15 Prozent auf 38.645 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,23 Prozent auf 3.042 Einheiten nach. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,67 Prozent auf 18.353 Punkte.

3. QIAGEN stoppt PCR-Testsystem Neumodx - Mehr Profitabilität erwartet

Die verhaltene Nachfrage seiner Kunden zwingt den Labordienstleister und Diagnostikspezialist QIAGEN zum Stopp seines PCR-Testsystems Neumodx. "Wir sehen keinen realistischen Weg, diese Systeme wertschöpfend weiterzuentwickeln", sagte Konzernchef Thierry Bernard. Zur Nachricht

4. Novartis tauscht Vorstandsmitglieder bei MorphoSys aus

Die Novartis-Tochter MorphoSys bekommt von ihrer Mutter einen neuen Vorstand vorgesetzt. Die beiden bislang im Novartis-Konzern tätigen Manager Arkadius Pichota und Lukas Gilgen wurden in der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Aufsichtsrates zu Vorstandsvorsitzenden und Finanzchef bestellt. Zur Nachricht

5. Airbus mit 53 Auslieferungen im Mai

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Mai 53 Maschinen an 34 Kunden ausgeliefert. Damit wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres insgesamt 256 Flugzeuge übergeben, wie Airbus mitteilte. Zur Nachricht

6. US-Arbeitsmarktbericht wird veröffentlicht

Am Freitagnachmittag werden die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten bekanntgegeben. Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Mai trotz der straffen Zinspolitik der US-Notenbank robust geblieben sein. Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 190.000 (Vormonat: 175.000) zusätzliche Stellen geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,9 Prozent verharren.

7. Betrugsprozess um Milliarden-Deal von Autonomy mit HP endet überraschend mit Freispruch

Im jahrelangen Streit über Betrugsvorwürfe bei einem milliardenschweren Zukauf des Computer-Riesen HP Inc. hat ein britischer Top-Manager US-Geschworene überraschend von seiner Unschuld überzeugen können. Zur Nachricht

8. Anleihegläubiger der Credit Suisse reichen Klage gegen die Schweiz ein

Anleihegläubiger der Credit Suisse haben die Schweiz am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Manhattan verklagt. Sie werfen dem Land vor, es habe nationale Interessen über das Gesetz gestellt, als Anleihen im Zuge der Rettung der Credit Suisse durch die UBS im vergangenen Jahr wertlos geworden seien. Zur Nachricht

9. Ölpreise steuern auf leichte Wochenverlust zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen, auf Wochensicht steuern sie jedoch auf Verluste zu. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 80,03 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 20 Cent auf 75,75 Dollar.

10. Euro hält sich bei knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen bei knapp 1,09 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0895 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0865 Dollar festgesetzt.