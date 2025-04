DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart schwächer

Kursentwicklung

Der DAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent leichter bei 21.588,99 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,027 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,801 Prozent auf 21.543,47 Punkte an der Kurstafel, nach 21.717,39 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 21.594,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.533,05 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,98 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 04.03.2025, bei 22.326,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19.906,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2024, wurde der DAX mit 18.403,13 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 23.476,01 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 19.833,82 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,25 Prozent auf 1.383,50 EUR), Beiersdorf (+ 1,78 Prozent auf 123,00 EUR), Symrise (+ 1,67 Prozent auf 96,34 EUR), Vonovia SE (+ 1,39 Prozent auf 26,98 EUR) und Henkel vz (+ 1,09 Prozent auf 74,46 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-3,70 Prozent auf 20,06 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 27,38 EUR), Commerzbank (-2,74 Prozent auf 20,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 304,10 EUR) und Daimler Truck (-1,89 Prozent auf 34,18 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1.558.709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,596 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

