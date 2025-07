Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,6 Prozent auf 28,95 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 9,6 Prozent auf 28,95 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,02 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.782.690 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 57,62 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,92 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,15 Prozent verringert.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,86 EUR je Aktie.

