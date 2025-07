Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 28,35 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 28,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 27,92 EUR. Bei 28,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.748.683 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,02 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,73 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,45 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

