Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 27,59 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 27,59 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 27,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,80 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.514.286 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 27,65 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 124,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,69 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 EUR je Aktie generiert. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,86 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

