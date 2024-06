Neues Geschäftsfeld

Der Volkswagen-Konzern steigt mit der Lade- und Energiemarke Elli in ein neues Geschäftsfeld ein.

Wie der Autohersteller mitteilte, wird er unter der Marke Elli gemeinsam mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette stationäre Großspeicher entwickeln, bauen und betreiben. Damit erschließe das Unternehmen ein neues Geschäftsfeld und weite sein Angebot an Energie-Dienstleistungen aus.

"Wir sehen in diesem Geschäftsfeld ein hohes finanzielles Potenzial und die Chance, Elli zu einem holistischen Energieanbieter Europas auszubauen", erklärt Elli-CEO Giovanni Palazzo.

Im ersten Schritt seien Einzelprojekte mit bis zu 350 Megawatt (MW) Leistung und 700 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität vorgesehen, was nahezu eine Verdoppelung wäre verglichen mit der derzeitigen verbauten Gesamtspeicherkapazität von rund 1 Gigawattstunde in Deutschland.

Ein erstes Speicherprojekt könnte laut Mitteilung bereits 2025 in Deutschland an den Start gehen.

Künftig sollen die industriellen Elli-Energiespeicher für die Belieferung von Kunden eingesetzt werden sowie für Arbitrage-Geschäfte am Stromhandelsmarkt. Damit treibt Elli den Wandel zum smarten Energieunternehmen voran und trägt maßgeblich zur Stabilisierung und Effizienzsteigerung der Stromnetze bei.

Elli ist die Marke des Volkswagen-Konzerns als Mobility Service Provider. Sie bietet ein Portfolio an Energie- und Ladeprodukten für Privatkunden und Unternehmen in Europa an.

VW-Marke Elli und Otovo kooperieren bei Photovoltaikanlagen

Die Volkswagen-Lade- und Energiemarke Elli kooperiert bei Photovoltaikanlagen mit dem norwegischen Anbieter Otovo. Wie Volkswagen mitteilte, ist Elli eine strategische Partnerschaft mit der Otovo ASA eingegangen, um künftig E-Mobilitätskunden "ganzheitliche und innovative Energielösungen für Zuhause" anbieten zu können.

Otovo ist ein 2016 in Oslo gegründeter Marktplatz für Solarenergie für Privathaushalte in Europa. Das Unternehmen nutzt ein eigenes Netzwerk und Technologie, um schnell das Potenzial für Solarenergie für individuelle Häuser zu analysieren, Kunden schnell über das für sie ideale Projekt zu beraten und ein entsprechendes Angebot zu machen.

Elli stellte die Kooperation, die zunächst in Deutschland startet, im Rahmen eines neuen Produkts für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause vor. Der neue Elli-Charger 2 soll photovoltaik- und strompreis-optimiert laden und so die Ladekosten um bis zu 40 Prozent senken. Er soll ab Sommer 2024 in vier Produktvarianten abgestimmt auf 28 europäische Märkte zur Verfügung stehen. Damit biete der Volkswagen-Konzern aus einer Hand E-Fahrzeug, konzerneigene Wallbox, einen eigenen Stromtarif (in Deutschland: Naturstrom Flex) und künftig über den Partner Otovo auch eine Photovoltaikanlage an.

Die VW-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 112,05 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)