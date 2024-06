MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So hoch ist die Gerresheimer-Dividendenausschüttung

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone

Heute im Fokus

Boeing-Chef soll im US-Senat aussagen. Stellantis ruft 530.000 Autos zurück. Beschwerden gegen Meta wegen KI-Training mit Nutzerdaten eingelegt. Nemetschek übernimmt Softwarehersteller in den USA. SpaceX will vierten Test von 'Starship' starten. RATIONAL, TUI und TRATON steigen in MDAX auf. Investor verklagt Elon Musk wegen Insiderhandel. Best Buy will KI-fähige Computer anbieten. USA bremsen Chip-Exporte von NVIDIA und AMD.