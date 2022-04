BP Aktie News: BP nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 4,45 EUR. Die BP-Aktie legte bis auf 4,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,39 EUR. Zuletzt wechselten 181.577 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2022 markierte das Papier bei 5,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 3,22 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,70 GBP angegeben. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,775 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

Uber und BP kooperieren für Lieferservice - Uber- und BP-Aktien uneinheitlich

BP-Aktie unter Druck: BP mit hohem Investment in britische Ladeinfrastruktur

