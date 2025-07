BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Montagmittag

So bewegt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,02 GBP ab.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,02 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 3,99 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,02 GBP. Zuletzt wechselten 3.068.466 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,28 GBP.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,410 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

