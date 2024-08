BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,60 GBP.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,60 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,60 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 489.641 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,20 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 4,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,309 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,46 GBP an.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,38 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,722 USD je BP-Aktie.

