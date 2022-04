BP Aktie News: BP am Montagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,47 EUR. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,46 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,50 EUR. Bisher wurden heute 287.014 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 5,00 EUR. 11,81 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,70 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,24 Milliarden USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 03.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,774 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Was Analysten von der BP-Aktie erwarten

Uber und BP kooperieren für Lieferservice - Uber- und BP-Aktien uneinheitlich

BP-Aktie unter Druck: BP mit hohem Investment in britische Ladeinfrastruktur

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com