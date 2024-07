BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 4,83 GBP nach.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,83 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,83 GBP. Bei 4,89 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 8.691.051 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. 16,31 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 8,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,45 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,38 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,782 USD je BP-Aktie belaufen.

