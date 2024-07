BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,77 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,77 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,76 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,80 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.372.260 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,91 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,49 Prozent.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,306 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,45 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,38 USD je Aktie eingenommen. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,782 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

