BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 3,7 Prozent auf 4,57 GBP ab.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 4,57 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,56 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,60 GBP. Zuletzt wechselten 15.119.214 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,306 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,24 Mrd. USD gelegen.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,782 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag fester

Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu