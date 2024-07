BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit KursVerlusten

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,48 GBP.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,48 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,46 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,47 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 738.744 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. 25,44 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 1,58 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,24 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,747 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

