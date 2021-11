BP Aktie News: BP stärker

Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,05 EUR. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 480.842 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2020 Kursverluste bis auf 2,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,31 GBP. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,683 USD je BP-Aktie.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

