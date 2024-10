BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Mittwochvormittag vor

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,96 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 3,96 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 3,97 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,94 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.274.224 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 29,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 3,80 GBP. Mit Abgaben von 4,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,310 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,43 GBP an.

Am 30.07.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 37,49 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 38,77 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,630 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

