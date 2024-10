BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,97 GBP.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 3,97 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,97 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,96 GBP. Bisher wurden heute 529.711 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Gewinne von 41,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,80 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,32 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,310 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,43 GBP.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,32 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,629 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer