BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 3,91 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 3,91 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 3,92 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,91 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 9.951.405 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 4,91 GBP. Gewinne von 25,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,31 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,414 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

