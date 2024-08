BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 4,33 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 4,33 GBP abwärts. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,33 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.628.230 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Gewinne von 29,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (4,26 GBP). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,309 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,31 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 30.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 37,49 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,711 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mittags im Aufwind