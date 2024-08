BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,27 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,27 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,25 GBP. Bei 4,27 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 448.646 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,25 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Mit Abgaben von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,309 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,31 GBP.

Am 30.07.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,77 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,711 USD je Aktie aus.

