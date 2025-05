BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,56 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 3,56 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,51 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,58 GBP. Zuletzt wechselten 10.109.489 BP-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,95 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,26 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,426 USD in den Büchern stehen haben wird.

