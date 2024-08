BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich BP

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP nach oben. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,31 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,29 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 433.437 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,25 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 1,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,309 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,31 GBP an.

Am 30.07.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,77 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,711 USD je Aktie aus.

