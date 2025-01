BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Montagvormittag nach

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,18 GBP nach.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,18 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,18 GBP ab. Bei 4,19 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.070.992 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,52 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 12,55 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,308 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,22 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,35 Mrd. GBP, gegenüber 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,65 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,560 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen