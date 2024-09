BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 3,86 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,86 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 3,91 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,85 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.179.937 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 31,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,80 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,310 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,59 GBP.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 38,77 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,663 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

