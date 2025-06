BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag im Sinkflug

BrainChip im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 9,5 Prozent im Minus bei 0,125 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:51 Uhr verlor das Papier 9,5 Prozent auf 0,125 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,118 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,125 EUR. Zuletzt wechselten 794.461 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,209 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 31,836 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

