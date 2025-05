BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,128 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,128 EUR nach oben. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,128 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,126 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 121,250 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 54,031 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net