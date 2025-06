BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag mit sattem Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 5,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:50 Uhr 5,3 Prozent auf 0,137 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,137 EUR zu. Bei 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.814 Stück gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 106,866 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 64,741 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net