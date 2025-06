BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Bei der BrainChip-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,134 EUR.

Die BrainChip-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,134 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,135 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,130 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,132 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.370 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 105,078 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,520 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net